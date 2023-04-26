Мишустин назвал санкции тупиковым путем
Страны, выбирающие своей стратегией санкционную войну, встают на тупиковый путь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, выступая перед участниками марафона "Знание".
"Санкционная война - это тупиковый путь. Он тормозит мировой экономический рост. По апрельской оценке Международного валютного фонда, прирост в прошлом году снизился относительно 2021 года в два раза, а в ближайшие годы будет еще меньше", - констатировал он.
Мишустин отметил, что для России санкции - это серьезный вызов, но они негативно сказываются и на инициаторах. "Многие иностранные компании потеряли позиции на перспективном российском рынке. Нынешнее противостояние не лучшим образом отражается и на глобальном экономическом развитии, делает неэффективной международную торговлю, снижает выгоды от масштаба производства", - перечислил последствия он.
Как отметил глава российского кабмина, "уже подорвано доверие к международной финансовой системе, к резервным валютам, разрушена незыблемость права собственности, на котором базировались все экономические отношения".
"В мире наблюдается рекордная инфляция. Это связано среди прочего и с введенными ограничениями на российские товары и услуги. В отдельных странах она вышла на многолетний рекордный уровень, в том числе и в США, в Европе. Продолжается ужесточение денежно-кредитной политики большинством стран, что раньше было несвойственно глобальной рыночной экономике, которая ориентируется на развитие", - обратил внимание премьер РФ.