$81.55+0.2890.03+0.57

Мишустин назвал санкции тупиковым путем

Страны, выбирающие своей стратегией санкционную войну, встают на тупиковый путь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, выступая перед участниками марафона "Знание".

"Санкционная война - это тупиковый путь. Он тормозит мировой экономический рост. По апрельской оценке Международного валютного фонда, прирост в прошлом году снизился относительно 2021 года в два раза, а в ближайшие годы будет еще меньше", - констатировал он.

Мишустин отметил, что для России санкции - это серьезный вызов, но они негативно сказываются и на инициаторах. "Многие иностранные компании потеряли позиции на перспективном российском рынке. Нынешнее противостояние не лучшим образом отражается и на глобальном экономическом развитии, делает неэффективной международную торговлю, снижает выгоды от масштаба производства", - перечислил последствия он.

Набиуллина: ЦБ возвращает замороженные активы России

Как отметил глава российского кабмина, "уже подорвано доверие к международной финансовой системе, к резервным валютам, разрушена незыблемость права собственности, на котором базировались все экономические отношения".

"В мире наблюдается рекордная инфляция. Это связано среди прочего и с введенными ограничениями на российские товары и услуги. В отдельных странах она вышла на многолетний рекордный уровень, в том числе и в США, в Европе. Продолжается ужесточение денежно-кредитной политики большинством стран, что раньше было несвойственно глобальной рыночной экономике, которая ориентируется на развитие", - обратил внимание премьер РФ.

16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий