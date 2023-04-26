"В мире наблюдается рекордная инфляция. Это связано среди прочего и с введенными ограничениями на российские товары и услуги. В отдельных странах она вышла на многолетний рекордный уровень, в том числе и в США, в Европе. Продолжается ужесточение денежно-кредитной политики большинством стран, что раньше было несвойственно глобальной рыночной экономике, которая ориентируется на развитие", - обратил внимание премьер РФ.