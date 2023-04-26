Захарова сравнила США с Шапокляк из мультфильма про Чебурашку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия США с пакостями Шапокляк из мультфильма про Чебурашку из-за вредности. Как сообщает РИА Новости, так она прокомментировала ситуацию с невыдачей виз Соединенными Штатами российским журналистам.

Захарова подчеркнула, что в действиях Вашингтона нет системного подхода — Белый дом словно ищет повод, чтобы доставить неприятности другим. У нее складывается впечатление, что внешняя политика Соединенных Штатов стала или делом непрофессионалов, или «сиюминутных конъюнктурщиков».

Представитель ведомства также вспомнила песню Шапокляк из мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену.

«"Кто людям помогает — тот время тратит зря. Хорошими делами прославиться нельзя". Вот такое впечатление, что это уже какой-то стал девиз Вашингтона», — заявила она.