Захарова сравнила США с Шапокляк из мультфильма про Чебурашку
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия США с пакостями Шапокляк из мультфильма про Чебурашку из-за вредности. Как сообщает РИА Новости, так она прокомментировала ситуацию с невыдачей виз Соединенными Штатами российским журналистам.
Захарова подчеркнула, что в действиях Вашингтона нет системного подхода — Белый дом словно ищет повод, чтобы доставить неприятности другим. У нее складывается впечатление, что внешняя политика Соединенных Штатов стала или делом непрофессионалов, или «сиюминутных конъюнктурщиков».
Представитель ведомства также вспомнила песню Шапокляк из мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену.
«"Кто людям помогает — тот время тратит зря. Хорошими делами прославиться нельзя". Вот такое впечатление, что это уже какой-то стал девиз Вашингтона», — заявила она.
Напомним, что 24 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ООН для участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя. Сопровождающие его журналисты российских СМИ не получили визы и не смогли попасть на мероприятие.