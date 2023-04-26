Мишустин предупредил о последствиях политики Запада в энергетической сфере

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил Европу о скорых негативных последствиях ее действий в энергетической сфере. При этом председатель правительства указал, что отказ от ископаемых видов энергии ставит развивающиеся страны в гораздо худшее положение по сравнению с развитыми.
"Считается, что одним из способов замедлить процесс потепления является отказ от использования ископаемых источников энергии на основе углеводородов. Однако непродуманные попытки Запада ускоренно перейти от нефти и газа на чистую энергию солнца, ветра привели к уменьшению инвестиций в добычу углеводородов и в результате к повышению цен на вырабатываемое из них топливо и материалы", - сказал глава кабинета министров, выступая в среду на просветительском марафоне "Знание".
Он констатировал, что этот процесс затронул европейские государства, повлек за собой удорожание производства энергоемких видов продукции. По мнению Мишустина, это "уже очень скоро может привести к серьезным последствиям".
"Но у этого процесса есть еще одна сторона - стратегической конкуренции", - заметил премьер-министр. На его взгляд, "отказ от ископаемых видов энергии ставит развивающиеся страны в среднесрочной перспективе в гораздо худшие условия по сравнению с развитыми, которые как раз прошли свой период индустриализации с дешевой углеводородной энергией".
"Развивающимся странам навязывают необходимость генерировать дорогую, возобновляемую энергию, то есть устанавливают барьеры для продажи продукции, произведенной на ископаемых источниках энергии", - пояснил он.
"И для того, чтобы они могли быть допущены в один клуб с западным миром", - уточнил председатель правительства РФ.
Он подчеркнул, что Россия сама развивает как газовую и угольную энергетику, так и альтернативную, большое внимание уделяет атомной.
"Но при этом не указываем другим государствам, какое направление должно быть в приоритете для них", - указал Мишустин.