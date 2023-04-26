Мишустин предупредил о последствиях политики Запада в энергетической сфере

"Считается, что одним из способов замедлить процесс потепления является отказ от использования ископаемых источников энергии на основе углеводородов. Однако непродуманные попытки Запада ускоренно перейти от нефти и газа на чистую энергию солнца, ветра привели к уменьшению инвестиций в добычу углеводородов и в результате к повышению цен на вырабатываемое из них топливо и материалы", - сказал глава кабинета министров, выступая в среду на просветительском марафоне "Знание".