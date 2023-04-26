Мишустин высказался о попытках запретить книги и фильмы на русском языке

Премьер-министр России Михаил Мишустин на просветительском марафоне «Знание» высказался о попытках запретить фильмы и книги на русском языке. Его цитирует РИА Новости.
Он указал на то, что в некоторых странах пытаются полностью запретить использование русского языка, книг на нем, фильмов, музыки, другого контента.
«Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого. А ведь именно историческое знание помогает нам правильно понимать причины происходящих событий», — поделился размышлениями Мишустин.
Премьер отметил важность бережного отношения к русскому языку и традициям и сохранения исторической памяти России и соседей.