Мишустин высказался о попытках запретить книги и фильмы на русском языке

«Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого. А ведь именно историческое знание помогает нам правильно понимать причины происходящих событий», — поделился размышлениями Мишустин.