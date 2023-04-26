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Daily Express: США получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова

Перед визитом в Нью-Йорк российского главы МИД Сергея Лаврова власти США получили два тревожных сигнала. Об этом сообщает аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.

Daily Express: США получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова
© Вечерняя Москва

По его словам, США не ожидали резкой критики со стороны РФ, когда решили не выдавать визы российским журналистам для присутствия на Совбезе ООН. Позже Лавров пообещал, что Россия ничего не забудет и не простит Соединенным Штатам.

В свою очередь Уизерс назвал эти послания «леденящими душу», передает DE.

США начали выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН 14 апреля. При этом этот же процесс в отношении работников СМИ остался тупиковым.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предпринял попытку оправдаться за данную ситуацию. По его словам, российские государственные СМИ — это органы пропаганды, а в США отстаивают независимость прессы.

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