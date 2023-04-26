Захарова: США не включили Пола Уилана в обмен заключенными

По словам Захаровой, в связи с этим в России не понимают, зачем американцы привели на заседание Совбеза ООН под председательством Лаврова сестру Уилана Элизабет.

«Достаточно странно приводить родственников Пола Уилана на заседание Совета безопасности ООН, посвященное многосторонности. При том, что недавно состоялся обмен, в ходе которого американское правительство предпочло вернуть на родину не Пола Уилана, а американскую баскетболистку [Бриттни Грайнер - прим.ред.]», - подчеркнула представитель МИД.

Перед началом заседания Совбеза постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд вышла к журналистам в сопровождении Элизабет Уилан, затем на заседании Томас-Гринфилд предложила Лаврову «посмотреть в глаза Уилан и увидеть ее страдания».

Американский дипломат призвала Россию незамедлительно освободить Пола Уилана и журналиста The Wall Street Jornal Эвана Гершковича, арестованного по делу о шпионаже.

В конце 2018 года ФСБ сообщила о задержании в Москве бывшего морпеха США Пола Уилана. Сообщалось, что он был задержан при получении флешки с данными сотрудников одного из секретных ведомств.

Уилан - гражданин четырех стран (США, Великобритании, Ирландии и Канады), он работал руководителем служб безопасности в нескольких компаниях.

Семья Уилана утверждала, что в Москву он приехал на свадьбу друга. Однако российские следователи сочли, что Уилан - кадровый разведчик, который пытался получить информацию о студентах вуза ФСБ и завербовать сотрудников российских спецслужб.