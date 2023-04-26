СМИ заявили о полученных США тревожных сигналах перед визитом Лаврова

Американские власти получили два тревожных сигнала перед визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке. Как сообщает «Газета.ru», об этом заявил аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.

В своей публикации журналист напомнил, что власти США не выдали визы нескольким российским журналистам, тем самым не позволив посетить им заседание Совбеза. При этом в Вашингтоне не ожидали такой резкой критики этого решения со стороны Москвы.

Лавров заявил, что Соединенные Штаты проявили трусость, несмотря на то что называют себя свободной и справедливой страной. Позднее он пообещал, что Россия не станет ничего забывать и прощать Вашингтону. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также сказал, что Москва найдет возможность ответить таким образом, чтобы США надолго запомнили, что «так не делается». Уизерс счел, что такие послания должны «леденить душу».