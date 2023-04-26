В Крыму благодарны послу КНР во Франции за позицию по статусу полуострова

Власти Крыма благодарны послу Китая во Франции Лу Шае за его человеческую позицию по поводу принадлежности полуострова к России, сообщил журналистам в среду глава республики Сергей Аксенов.

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"Мы благодарны послу за его человеческую позицию. Она справедливая. Правда все равно вылезет, независимо от того, какими барьерами ее будут держать", - сказал Аксенов.

Глава Крыма также заявил о готовности принять на полуострове делегацию из Китая. "Международные контакты не в моих полномочиях. Но в Крыму были бы рады принять китайскую делегацию, если такое решение примет наш президент. Готовы китайским инвесторам все возможности предоставить и рассказать", - добавил он.

21 апреля канал LCI распространил на своей странице в Twitter цитату из интервью Лу Шае. Комментируя статус Крыма, он сказал, что "изначально Крым был российским" и был передан советским государственным и партийным лидером Никитой Хрущевым Украинской ССР. Официально Китай не признает российский статус Крыма.