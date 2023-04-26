Зампостпреда РФ: внешние игроки форсировали решение вопроса управления ВС Судана

Многие внешние игроки специально форсировали решение вопроса об управлении вооруженными силами в Судане, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на заседании Совета Безопасности ООН заместителя постоянного представителя России при международной организации Анну Евстигнееву.

По ее словам, текущий кризис в Судане стал следствием внешнего вмешательства в его суверенные дела. Также отмечаются попытки форсированного политического инжиниринга и навязывания ему демократических принципов. Евстигнеева указала, что реформа сектора безопасности Судана являлась одним из самых сложных вопросов, который требовал особого внимания и переговоров.

Многие внешние игроки навязывали ряд не принимавшихся населением решений. Кроме того, ряд стран рекламировали рамочное политическое соглашение от 5 декабря 2022 года, которое не стало инклюзивной площадкой для различных внутрисуданских сил, отметила заместитель постпреда.