$81.55+0.2890.03+0.57

Зампостпреда РФ: внешние игроки форсировали решение вопроса управления ВС Судана

Многие внешние игроки специально форсировали решение вопроса об управлении вооруженными силами в Судане, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на заседании Совета Безопасности ООН заместителя постоянного представителя России при международной организации Анну Евстигнееву.

Зампостпреда РФ: внешние игроки форсировали решение вопроса управления ВС Судана
© ТАСС

По ее словам, текущий кризис в Судане стал следствием внешнего вмешательства в его суверенные дела. Также отмечаются попытки форсированного политического инжиниринга и навязывания ему демократических принципов. Евстигнеева указала, что реформа сектора безопасности Судана являлась одним из самых сложных вопросов, который требовал особого внимания и переговоров.

Многие внешние игроки навязывали ряд не принимавшихся населением решений. Кроме того, ряд стран рекламировали рамочное политическое соглашение от 5 декабря 2022 года, которое не стало инклюзивной площадкой для различных внутрисуданских сил, отметила заместитель постпреда.

По ее словам, вряд ли данный подход мог бы содействовать продвижению всеобъемлющего урегулирования.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий