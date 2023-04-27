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Эрдоган впервые появился на публике после проблем со здоровьем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые появился в прямом эфире после проблем со здоровьем, из-за которых он отменил участие в мероприятиях предвыборной кампании.

Эрдоган впервые появился на публике после проблем со здоровьем
© Вечерняя Москва

Турецкий лидер вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным принимает участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 первой в Турции атомной электростанции «Аккую», строящейся госкорпорацией «Росатом», передает РИА Новости.

Накануне Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью с местными телеканалами. Программа была прервана во время вопроса журналиста о перестановках в кабинете министров. Журналист задал свой вопрос, после чего президент Турции временно покинул место проведения беседы.

При этом турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что глава государства перенес «легкую простуду». Сам президент Турции говорил, что это была кишечная инфекция.

В свою очередь глава турецкого Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что состояние здоровья президента Турции, который недавно перенес приступ кишечной инфекции, хорошее.

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