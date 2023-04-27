Эрдоган впервые появился на публике после проблем со здоровьем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые появился в прямом эфире после проблем со здоровьем, из-за которых он отменил участие в мероприятиях предвыборной кампании.

Турецкий лидер вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным принимает участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 первой в Турции атомной электростанции «Аккую», строящейся госкорпорацией «Росатом», передает РИА Новости.

Накануне Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью с местными телеканалами. Программа была прервана во время вопроса журналиста о перестановках в кабинете министров. Журналист задал свой вопрос, после чего президент Турции временно покинул место проведения беседы.

При этом турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что глава государства перенес «легкую простуду». Сам президент Турции говорил, что это была кишечная инфекция.