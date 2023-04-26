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В России изменят порядок доставки пенсий и пересчитают выплаты некоторым категориям пожилых людей

С 1 мая в России выдавать пенсии наличными на дому или в кассе будет только «Почта России», сообщает «Парламентская газета».

Как изменится жизнь россиян в мае
© РИА Новости

С этого дня, кроме почты, никакие компании осуществлять выплаты наличными не будут. Переход на новые правила произойдет в автоматическом режиме. Безналичная выплата по-прежнему будут доступна через банки.

Также с 1 мая исполнитель услуг питания учеников школ должен будет согласовывать с заказчиком меню для каждой возрастной группы детей. Отдельно будет необходимо согласовывать диетическое питание в случае необходимости для конкретного ученика. Отныне исполнитель будет обязан каждый день отбирать и хранить суточную пробу из каждой партии приготовленной еды.

С 4 мая вступает в силу закон, который расширит перечень граждан, подлежащих обязательной геномной регистрации. В список попадут подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также те, кто находится под административным арестом. Если у осужденных и подозреваемых есть право на реабилитацию, они смогут потребовать уничтожения их геномной информации.

С 15 мая срок признания военнослужащих без вести пропавшими и погибшими сократится до полугода. Если очевидцами гибели стали представители командного состава, статус погибшего присвоят быстрее по заявлению командира.

С 21 мая вступает в силу закон, согласно которому капитаны морских портов получат право отказать в заходе в порт иностранному судну, нарушающему правила рыболовства. Под исключения попадут корабли, которые терпят бедствие или находятся в чрезвычайной ситуации.

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