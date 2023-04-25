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Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. Документ "О временном управлении некоторым имуществом" опубликован во вторник.

Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом
© ТАСС

В преамбуле указа говорится, что он обусловлен "необходимостью принятия безотлагательных мер" в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан. Как следует из указа, в случае таких недружественных действий вводится временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран в России. Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество.

Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум".

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