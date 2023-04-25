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Лавров: РФ исходит из того, что талибы - это реальность, и с ними нужно разговаривать

Россия исходит из того, что сформированное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) правительство Афганистана является реальностью, и с ним нужно договариваться. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

Лавров высказался об отношении к талибам*
© globallookpress.com

"Мы исходим из того, что талибы - это реальность. На земле с ними нужно договариваться", - сказал он.

Одновременно, по словам Лаврова, РФ "не будет идти на признание правительства талибов де-юре, пока оно не выполнит своих обязательств, которые в международном сообществе получили признание".

"А именно - пока оно не обеспечит инклюзивность правящих структур, не только инклюзивность в этническом смысле, но и в политическом", - указал министр.

"Ну и среди других критериев для юридического признания все упоминают базовые требования в области прав человека, включая права женщин и девочек", - добавил Лавров.

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