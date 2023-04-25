Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в ООН на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в начале пресс-конференции журналист задал Лаврову вопрос на английском языке. Глава МИД начал отвечать ему на русском.

«Вы удивились, что я заговорил на русском языке?» — прервался Лавров и сказал на английском замешкавшимся с наушниками журналистам.

На это в зале отреагировали смехом, который поддержал и сам глава МИД РФ. Политику ответов на русском языке он продолжил и дальше.