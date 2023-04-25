Лавров проводит пресс-конференцию в ООН на русском языке
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в ООН на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в начале пресс-конференции журналист задал Лаврову вопрос на английском языке. Глава МИД начал отвечать ему на русском.
«Вы удивились, что я заговорил на русском языке?» — прервался Лавров и сказал на английском замешкавшимся с наушниками журналистам.
На это в зале отреагировали смехом, который поддержал и сам глава МИД РФ. Политику ответов на русском языке он продолжил и дальше.
В ТАСС отметили, что пресс-конференция Лаврова проходит при полном зале. На нее пришло столько людей, что послу РФ в США Анатолию Антонову с трудом удалось найти себе свободное место.