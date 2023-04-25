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В Совфеде прокомментировали ожидания Запада от контрнаступления Украины

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал ожидания Запада от контрнаступления Украины в своем Telegram-канале.

В Совфеде прокомментировали ожидания Запада от контрнаступления Украины
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«На Западе делают такую огромную ставку на так называемое "украинское контрнаступление", что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада», — констатировал Пушков.

Ранее Алексей Пушков, комментируя статью обозревателя издания Rzeczpospolita Томаша Гжегожа Гроссе о том, что Украина могла бы присоединиться к «большому и сильному польскому государству», отметил, что Варшава сделает все для присоединения и подчинения Украины. В то же время возможность осуществления этих планов остается под вопросом, добавил он.

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