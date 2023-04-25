Лавров прокомментировал решение Байдена выдвигаться на второй срок
Россия в дела других стран не вмешивается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на просьбу прокомментировать решение президента США Джо Байдена выдвигаться на второй срок.
"В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств", - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.
Байден ранее во вторник официально объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024 году. В случае переизбрания Байден начнет свой второй срок в возрасте 82 лет.