Лавров не нашел тем для разговора с западными дипломатами в ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не планировал общаться с западными дипломатами в ООН , поскольку с ними не о чем говорить. Такие итоги поездки главы МИД РФ в США подвел его заместитель Сергей Рябков .

«Нет, и не предполагалось [контактов с западными дипломатами]. Не о чем говорить. Вы знаете, что сейчас обсуждать?» — сказал Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Лавров председательствовал на открытых дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Во время дебатов министр заявил, что США и ЕС спекулируют вокруг украинского вопроса. Во время поездки российский министр побеседовал с коллегами из ОАЭ и Палестины.