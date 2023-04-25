$81.55+0.2890.03+0.57

Лавров не нашел тем для разговора с западными дипломатами в ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не планировал общаться с западными дипломатами в ООН, поскольку с ними не о чем говорить. Такие итоги поездки главы МИД РФ в США подвел его заместитель Сергей Рябков.

Лавров не нашел тем для разговора с западными дипломатами в ООН
© globallookpress.com

«Нет, и не предполагалось [контактов с западными дипломатами]. Не о чем говорить. Вы знаете, что сейчас обсуждать?» — сказал Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Лавров председательствовал на открытых дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Во время дебатов министр заявил, что США и ЕС спекулируют вокруг украинского вопроса. Во время поездки российский министр побеседовал с коллегами из ОАЭ и Палестины.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий