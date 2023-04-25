Рябков назвал условие для диалога России и США

Москва заинтересована в диалоге с США не больше, чем Вашингтон, но только на паритетной основе. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Мы заинтересованы в этом диалоге не больше, чем они [США]. Они все время думают, что все к ним придут на поклон и Россия, в том числе, будет упрашивать их - давайте мы все-таки вступим с вами в некие обсуждения вопросов, которые нам интересны. Мы можем вступить, но строго на паритетной основе. Строго на базе гарантированного, стопроцентного учета и продвижения наших интересов и никак иначе", - сказал он.
Замглавы МИД РФ отметил, что у Вашингтона "желание возобновлять диалог по стратегической стабильности, по региональным вопросам отсутствует". "Когда они [США] дозреют, если и когда у них появится интерес, мы будем смотреть, сообразуясь с тем, каков наш интерес будет на тот момент", - добавил Рябков.