Рябков назвал условие для диалога России и США

"Мы заинтересованы в этом диалоге не больше, чем они [США]. Они все время думают, что все к ним придут на поклон и Россия, в том числе, будет упрашивать их - давайте мы все-таки вступим с вами в некие обсуждения вопросов, которые нам интересны. Мы можем вступить, но строго на паритетной основе. Строго на базе гарантированного, стопроцентного учета и продвижения наших интересов и никак иначе", - сказал он.