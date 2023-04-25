Захарова обвинила США в геноциде российских журналистов

Она указала, что власти США сейчас выдают журналистам РФ визы на один год и нередко затягивают эту процедуру. Более того у многих представителей российских СМИ они давно истекли, но домой, чтобы решить бытовые и семейные вопросы они выехать не могут. Также СМИ страдают от санкций со стороны Вашингтона, которые не дают им оплачивать коммунальные платежи, запрещают поставку оборудования и программного обеспечения, перевод средств, блокируют банковские счета.