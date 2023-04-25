Захарова обвинила США в геноциде российских журналистов

Вашингтон устроил настоящий геноцид в отношении журналистов России в США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Она указала, что власти США сейчас выдают журналистам РФ визы на один год и нередко затягивают эту процедуру. Более того у многих представителей российских СМИ они давно истекли, но домой, чтобы решить бытовые и семейные вопросы они выехать не могут. Также СМИ страдают от санкций со стороны Вашингтона, которые не дают им оплачивать коммунальные платежи, запрещают поставку оборудования и программного обеспечения, перевод средств, блокируют банковские счета.
«Журналисты РФ находятся под давлением на протяжении многих лет, регулярно. Поэтому когда вы будете слышать стенания, как плохо обращаются с американскими журналистами в России, — не верьте. Настоящий геноцид журналистов РФ и вообще журналистов устроен как раз в США», — сказала она на заседании комитета по информации в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Также, по словам Захаровой, накануне корпункт информационного агентства ТАСС получил уведомление от Wells Fargo Bank о закрытии счетов. Она уверена, что данные действия «крупными мазками» свидетельствуют о непрерывном давлении на журналистов РФ в США.