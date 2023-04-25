Захарова согласилась со сравнением Лаврова с джедаями из «Звездных войн»
Единственное отличие главы МИД России Сергея Лаврова от джедаев из фильма «Звездные войны» заключается в том, что Лавров еще пока не применял свой световой меч. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на сравнения западных СМИ главы министерства с героями знаменитой киноленты.
«В принципе, все так и есть. Кроме того, что меч Лавров еще не доставал», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Она добавила, что западные СМИ в стремлении отнести Сергея Лаврова к отрицательным персонажам ошиблись и сравнили главу МИД РФ с героями, которые символизировали Свет.
Ранее британский телеканал Sky News заявил, что Сергей Лавров представляет собой «джедая темного искусства дипломатии». Джедаи являются ключевыми персонажами «Звездных войн». Они представляют собой адептов Светлой Стороны Силы. Основное оружие джедая — световой меч.