Захарова согласилась со сравнением Лаврова с джедаями из «Звездных войн»

Единственное отличие главы МИД России Сергея Лаврова от джедаев из фильма «Звездные войны» заключается в том, что Лавров еще пока не применял свой световой меч. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на сравнения западных СМИ главы министерства с героями знаменитой киноленты.