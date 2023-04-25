$81.55+0.2890.03+0.57

Захарова согласилась со сравнением Лаврова с джедаями из «Звездных войн»

Единственное отличие главы МИД России Сергея Лаврова от джедаев из фильма «Звездные войны» заключается в том, что Лавров еще пока не применял свой световой меч. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на сравнения западных СМИ главы министерства с героями знаменитой киноленты.

Захарова согласилась со сравнением Лаврова с джедаями из «Звездных войн»
© globallookpress.com

«В принципе, все так и есть. Кроме того, что меч Лавров еще не доставал», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Она добавила, что западные СМИ в стремлении отнести Сергея Лаврова к отрицательным персонажам ошиблись и сравнили главу МИД РФ с героями, которые символизировали Свет.

Ранее британский телеканал Sky News заявил, что Сергей Лавров представляет собой «джедая темного искусства дипломатии». Джедаи являются ключевыми персонажами «Звездных войн». Они представляют собой адептов Светлой Стороны Силы. Основное оружие джедая — световой меч.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий