Пригожин заявил, что не входит в ближайшее окружение Путина
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не входит в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина.
Пригожин подчеркнул, что он не имеет никакого отношения к Кремлю.
"Я скажу вам, что слухи о моем знакомстве с президентом Путиным очень, очень преувеличены. Конечно, я общался с ним, но слухи о нашем знакомстве - это всего лишь слухи", - сказал он в интервью англоязычному новостному порталу defenceWeb.
По словам Пригожина, Путин мог посещать его рестораны в Санкт-Петербурге, когда тот еще был заместителем мэра.
"Но на тот момент не было интереса разговаривать с ним", - сказал он, отметив, что непосредственно знакомство произошло уже в период президентства Путина.
"Но у меня нет возможности навещать его [Путина], когда захочу, или звонить ему", - сказал он.
Пригожин находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Японии как представитель окружения российского лидера.
В ряде СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Евгений Пригожин является "поваром Путина".