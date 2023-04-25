Пригожин заявил, что не входит в ближайшее окружение Путина

"Я скажу вам, что слухи о моем знакомстве с президентом Путиным очень, очень преувеличены. Конечно, я общался с ним, но слухи о нашем знакомстве - это всего лишь слухи", - сказал он в интервью англоязычному новостному порталу defenceWeb.