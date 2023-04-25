Блинкен пропустил заседание под председательством Лаврова

При этом уточняется, что Вашингтон на заседании СБ ООН представляет постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд. Помимо нее на мероприятии присутствуют представители Великобритании, Франции и других западных стран.

Ранее американский госсекретарь позвонил главе российского МИД. Уточняется, что политики обсудили по телефону задержание американского репортера Эвана Гершковича, арестованного по подозрению в шпионаже.