Лидер ЛДПР Слуцкий обвинил Киев в подрыве зерновой сделки

«Очередная ложь. По данным Минобороны России, Украина атаковала Крым из акватории гуманитарных путей и тем самым нарушила «зерновую сделку». Совершенно очевидно: тот, кто стоит за решением об атаке на российскую территорию, хорошо понимает, какими последствиями это чревато, в том числе для судьбы «зерновой сделки». Вывод напрашивается сам собой: Киев намеренно подрывает договоренности, однажды уже — по его же вине! — оказавшиеся на грани», — написал Слуцкий.