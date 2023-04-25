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40 минут назад

Лидер ЛДПР Слуцкий обвинил Киев в подрыве зерновой сделки

Газета.Ruиещё 1

Власти Украины лгут, когда отрицают свою причастность к атаке на базу Черноморского флота в Крыму, считает глава комитета нижней палаты парламента по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев якобы не причастен к инциденту, поскольку подобная атака угрожает продлению зерновой сделки.

Лидер ЛДПР Слуцкий обвинил Киев в подрыве зерновой сделки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очередная ложь. По данным Минобороны России, Украина атаковала Крым из акватории гуманитарных путей и тем самым нарушила «зерновую сделку». Совершенно очевидно: тот, кто стоит за решением об атаке на российскую территорию, хорошо понимает, какими последствиями это чревато, в том числе для судьбы «зерновой сделки». Вывод напрашивается сам собой: Киев намеренно подрывает договоренности, однажды уже — по его же вине! — оказавшиеся на грани», — написал Слуцкий.

Как указал депутат Госдумы, зерновую сделку в 2022 году удалось сохранить лишь благодаря позиции Москвы и усилиям Анкары. Он также задался вопросом, есть ли смысл делать так вновь на фоне действий Украины.

«Есть ли смысл повторять пройденное, если одна из сторон все делает для разрушения договоренностей и при этом обвиняет в их срыве Москву? Минобороны России уже заявило, что украинский терроризм ставит под угрозу саму возможность продления соглашения по зерну после 18 мая. Украина планомерно «рубит сук, на котором сидит», испытывая терпение России и прочность «зерновой сделки», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Подоляк отрицает причастность Украины к атаке на Черноморский флот РФ.

Политика,Михаил Подоляк,Минобороны России,ЛДПР,Госдума,
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