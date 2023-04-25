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В Молдавии назвали попавших под запрет на въезд в Россию людей

Депутат парламента от правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Лилиан Карп заявил, что ему, главе МВД республики Анне Ревенко, председателю парламентской юридической комиссии Олесе Стамате и его коллеге Оазу Нантою Россия запретила въезд в страну. Слова политика приводит РИА Новости.

В Молдавии назвали попавших под запрет на въезд в Россию людей
© РИА Новости

Карп в своем видеообращении обвинил Москву в поддержке сепаратистских движений в Молдавии.

«Появился список лиц из Молдавии, которым запрещен въезд в Россию, в этот список вхожу и я», — сказал депутат.

По словам политика, он — один из авторов закона, с помощью которого было введено наказание за сепаратизм, как и другие указанные молдавские чиновники.

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