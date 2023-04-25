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Медведев посоветовал военным США создать фальшивый ядерный чемоданчик для Байдена

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя решение президента США Джо Байдена избираться на второй срок, посоветовал американской армии создать бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами.

«Байден таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий», — написал он в Telegram.

Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

Байден официально объявил об участии в выборах президента США

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвижение Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.

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