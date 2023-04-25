Бербок проигнорировала заседание в ООН во главе с Лавровым

Глава МИД Германии Анналена Бербок демонстративно не приехала на заседание Совбеза ООН, на котором председательствовал ее российский коллега Сергей Лавров, сообщает Bild. Бербок была приглашена, но вместо поездки в Нью-Йорк министр занялась репатриацией граждан Германии из охваченного боями Судана, подчеркивает таблоид.

Бербок выступила за прекращение огня в Судане и заявила, что стороны конфликта «должны четко понимать - если они заботятся о своей стране, то должны сложить оружие».

Тем временем в Совбезе ООН Лавров заявил о гегемонистских планах Запада.

Он подчеркнул, что украинский вопрос нельзя рассматривать в отрыве от геополитических событий, в рамках которых НАТО годами угрожало безопасности России в регионе.

«Речь идет о том, как будут формироваться международные отношения в будущем: путем построения прочного консенсуса, основанного на балансе интересов, или путем агрессивного и хаотичного проталкивания превосходства Вашингтона», - отметил российский министр.

Лавров также обвинил Запад в желании заменить устав ООН как основу международного порядка своими правилами - вопреки воле остального мира.

Как отмечает Bild, Лавров стремился продемонстрировать в ООН работу в стиле «все идет своим чередом», вопреки продолжающемуся украинскому кризису.

Источник издания в дипломатических кругах Германии заявил, что немецкие власти не хотят участвовать в «таких циничных и откровенно пропагандистских играх».

«Говоря простым языком: Бербок намеренно отказалась слушать Лаврова», - отмечает газета.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал непростой работу Лаврова в Совбезе ООН.