Бербок проигнорировала заседание в ООН во главе с Лавровым
Глава МИД Германии Анналена Бербок демонстративно не приехала на заседание Совбеза ООН, на котором председательствовал ее российский коллега Сергей Лавров, сообщает Bild. Бербок была приглашена, но вместо поездки в Нью-Йорк министр занялась репатриацией граждан Германии из охваченного боями Судана, подчеркивает таблоид.
Бербок выступила за прекращение огня в Судане и заявила, что стороны конфликта «должны четко понимать - если они заботятся о своей стране, то должны сложить оружие».
Тем временем в Совбезе ООН Лавров заявил о гегемонистских планах Запада.
Он подчеркнул, что украинский вопрос нельзя рассматривать в отрыве от геополитических событий, в рамках которых НАТО годами угрожало безопасности России в регионе.
«Речь идет о том, как будут формироваться международные отношения в будущем: путем построения прочного консенсуса, основанного на балансе интересов, или путем агрессивного и хаотичного проталкивания превосходства Вашингтона», - отметил российский министр.
Лавров также обвинил Запад в желании заменить устав ООН как основу международного порядка своими правилами - вопреки воле остального мира.
Как отмечает Bild, Лавров стремился продемонстрировать в ООН работу в стиле «все идет своим чередом», вопреки продолжающемуся украинскому кризису.
Источник издания в дипломатических кругах Германии заявил, что немецкие власти не хотят участвовать в «таких циничных и откровенно пропагандистских играх».
«Говоря простым языком: Бербок намеренно отказалась слушать Лаврова», - отмечает газета.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал непростой работу Лаврова в Совбезе ООН.
После выступления российского министра на заседании СБ ООН 24 апреля в МИД РФ заявили, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение текущих проблем, но есть и желающие «из чего угодно устроить уже даже не шоу, а балаган».