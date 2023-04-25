«Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — сказала российский дипломат.

Байден официально объявил об участии в выборах 2024 года 25 апреля. В видеообращении, выпущенном его новой предвыборной командой, он назвал своей работой защищать американскую демократию, объяснив свое переизбрание тем, что сейчас «не время останавливаться» в борьбе «за душу Америки».