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Захарова прокомментировала намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Россия будет исходить из практических шагов и реальной политики Соединенных Штатов. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала прокомментировала намерение президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок.

«Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — сказала российский дипломат.

Байден официально объявил об участии в выборах президента США

Байден официально объявил об участии в выборах 2024 года 25 апреля. В видеообращении, выпущенном его новой предвыборной командой, он назвал своей работой защищать американскую демократию, объяснив свое переизбрание тем, что сейчас «не время останавливаться» в борьбе «за душу Америки».

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