Министерство иностранных дел Швеции связало высылку пятерых сотрудников посольства РФ с противодействием «сбору разведданных» на своей территории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Служба государственной безопасности Швеции (и другие соответствующие государственные органы) сообщили, что Россия постоянно занимается сбором разведданных в Швеции. Это угроза безопасности, к которой правительство относится очень серьезно», — заявили в шведском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что подробности о дипломатах, объявленных персонами нон грата, не могут быть разглашены.