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МИД Швеции объяснил высылку пяти дипломатов России

Министерство иностранных дел Швеции связало высылку пятерых сотрудников посольства РФ с противодействием «сбору разведданных» на своей территории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Служба государственной безопасности Швеции (и другие соответствующие государственные органы) сообщили, что Россия постоянно занимается сбором разведданных в Швеции. Это угроза безопасности, к которой правительство относится очень серьезно», — заявили в шведском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что подробности о дипломатах, объявленных персонами нон грата, не могут быть разглашены.

Швеция высылает пятерых российских дипломатов

Ранее в МИД РФ пообещали «дать соответствующий ответ» на высылку дипломатов. До этого министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил телеканалу STV, что Швеция высылает пятерых российских дипломатов, поскольку «их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических сношениях».

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