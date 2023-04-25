Министерство иностранных дел Швеции связало высылку пятерых сотрудников посольства РФ с противодействием «сбору разведданных» на своей территории. Об этом сообщает РИА Новости.
«Служба государственной безопасности Швеции (и другие соответствующие государственные органы) сообщили, что Россия постоянно занимается сбором разведданных в Швеции. Это угроза безопасности, к которой правительство относится очень серьезно», — заявили в шведском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД отметили, что подробности о дипломатах, объявленных персонами нон грата, не могут быть разглашены.
Ранее в МИД РФ пообещали «дать соответствующий ответ» на высылку дипломатов. До этого министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил телеканалу STV, что Швеция высылает пятерых российских дипломатов, поскольку «их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических сношениях».