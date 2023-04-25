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Милонов объяснил, почему не нужно создавать нейросеть "Жириновский"

25 апреля появился на свет основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Воспоминаниями о нем в беседе с ФАН поделился депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он подчеркнул, что скончавшийся 6 апреля 2022 года народный избранник обладал большим уважением со стороны коллег.

Милонов объяснил, почему не нужно создавать нейросеть "Жириновский"
© Владимир Федоренко/РИА «Новости»

«Жириновского любили все. Я могу сказать, что в Госдуме, кого я знаю, тоже любили его. Его выступления всегда были самыми яркими. Я искренне считаю, что многим из нас нужно поучиться быть политиками в том плане, что такой человек должен уметь не просто пробубнить что-то. Публичный человек прежде всего умеет донести свою идею до обычных людей», — отметил Милонов.

Также он объяснил, почему не нужно создавать нейросеть «Жириновский» на основе высказываний лидера ЛДПР.

«Попытка создать нейросеть «Жириновский», конечно же, полная глупость. Не этим нужно заниматься. Нужно, что бы люди воспитывались в духе, когда политик может быть ярким, публичным, доступным, понятным многим. Не всем, но многим», — сказал депутат.

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