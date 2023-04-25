Милонов объяснил, почему не нужно создавать нейросеть "Жириновский"

«Жириновского любили все. Я могу сказать, что в Госдуме, кого я знаю, тоже любили его. Его выступления всегда были самыми яркими. Я искренне считаю, что многим из нас нужно поучиться быть политиками в том плане, что такой человек должен уметь не просто пробубнить что-то. Публичный человек прежде всего умеет донести свою идею до обычных людей», — отметил Милонов.