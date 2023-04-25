Шойгу обсудил с иранским, турецким и сирийским коллегами ситуацию в Сирии

"25 апреля в Москве состоялись четырехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. В ходе встречи обсуждены практические шаги в области укрепления безопасности в Сирийской Арабской Республике и нормализации сирийско-турецких отношений", - сообщили в ведомстве.