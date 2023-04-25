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Шойгу обсудил с иранским, турецким и сирийским коллегами укрепление безопасности в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в Москве с министрами обороны Ирана, Сирии и Турции с Мохаммадом Резой Аштияни, Али Махмудом Аббасом и Хулуси Акаром укрепление безопасности в САР и противодействие терроризму. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу обсудил с иранским, турецким и сирийским коллегами ситуацию в Сирии
© ТАСС

"25 апреля в Москве состоялись четырехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. В ходе встречи обсуждены практические шаги в области укрепления безопасности в Сирийской Арабской Республике и нормализации сирийско-турецких отношений", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в ходе переговоров отдельное внимание уделено противодействию террористическим угрозам и борьбе со всеми экстремистскими группировками на территории Сирии.

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