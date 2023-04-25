Патрушев рассказал об учете опыта спецоперации

Опыт спецоперации России на Украине (СВО) был учтен в армии и силовых структурах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

По словам Патрушева, наработки за время проведения СВО легли в основу формирования новых подходов к поддержанию боеготовности российских силовых ведомств.

Конкретных примеров наработок секретарь Совбеза не привел.