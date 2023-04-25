Аксенов ответил на заявления Киева о загрузке судов зерном в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в портах полуострова не загружают сухогрузы зерном для прямых поставок за рубеж. Об этом сообщает ТАСС.
Так Аксенов прокомментировал статью The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Украина требовала от Турции задержать судно, якобы загруженное зерном в Крыму. В статье говорилось, что судно принадлежит компании из Дубая и перевозит 19 тысяч тонн ячменя.
Украинские власти потребовали не допускать поставок зерна из Крыма.
Аксенов заявил, что Украина «паразитирует на этой теме».
«Крымское зерно и так все отслеживают. Чтобы отправить его за границу, мы сначала вывозим зерно на материк, где оно смешивается с другим зерном. <…> Крым вообще не отгружает зерно напрямую», - объяснил он.
Глава Крыма подчеркнул, что при этом властям полуострова важно, чтобы крымские производители получили деньги за свой урожай.
Аксенов добавил, что никаких жалоб на задержание крымского зерна от предпринимателей, закупивших его, не поступало.