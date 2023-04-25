Аксенов ответил на заявления Киева о загрузке судов зерном в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в портах полуострова не загружают сухогрузы зерном для прямых поставок за рубеж. Об этом сообщает ТАСС.

Так Аксенов прокомментировал статью The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Украина требовала от Турции задержать судно, якобы загруженное зерном в Крыму. В статье говорилось, что судно принадлежит компании из Дубая и перевозит 19 тысяч тонн ячменя.

Украинские власти потребовали не допускать поставок зерна из Крыма.

Аксенов заявил, что Украина «паразитирует на этой теме».

«Крымское зерно и так все отслеживают. Чтобы отправить его за границу, мы сначала вывозим зерно на материк, где оно смешивается с другим зерном. <…> Крым вообще не отгружает зерно напрямую», - объяснил он.

Глава Крыма подчеркнул, что при этом властям полуострова важно, чтобы крымские производители получили деньги за свой урожай.