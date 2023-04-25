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Вернувшийся из тюрьмы Бут опроверг информацию о выдвижении в думу Ярославля

Бизнесмен Виктор Бут, вернувшийся в Россию из тюрьмы США после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, опроверг информацию о том, что он якобы может баллотироваться в областную Думу Ярославля. Об этом сообщает ТАСС.

Бут опроверг информацию о выдвижении в думу Ярославля
© РИА Новости

«Я не планирую вообще никуда выдвигаться, информация, которая появилась об этом, — какой-то непонятный вброс», — пояснил он.

Бут подтвердил, что был в понедельник в Ярославле, однако речи о выдвижении в областную думу не идет. Подобных действий у него нет даже в планах, отметил бизнесмен.

Ранее появилась информация о планах Виктора Бута выдвигаться в Ярославскую областную думу. Собеседники «Ведомостей» отметили, что Бут уже начал предвыборную кампанию. Так, он посетил Ярославль, где, в частности, якобы провел переговоры с вице-губернатором по внутренней политике Андреем Колядиным и руководством регионального отделения ЛДПР.

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