Бут опроверг информацию о выдвижении в думу Ярославля

Бизнесмен Виктор Бут, вернувшийся в Россию из тюрьмы США после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, опроверг информацию о том, что он якобы может баллотироваться в областную Думу Ярославля. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не планирую вообще никуда выдвигаться, информация, которая появилась об этом, — какой-то непонятный вброс», — пояснил он.

Бут подтвердил, что был в понедельник в Ярославле, однако речи о выдвижении в областную думу не идет. Подобных действий у него нет даже в планах, отметил бизнесмен.