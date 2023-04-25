Песков: обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки

Обстоятельства пока складываются не в пользу зерновой сделки, так как она до сих пор не выполнена и не приобрела пакетный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он также добавил, что в сфере сделки также не выполнены и те условия, которые касались российской стороны.

«Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать», - сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что выпадения украинского и российского зерна с рынка не является прямым следствием мирового продовольственного кризиса. Однако он добавил, что это может быть одним из факторов, но не решающим.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал пересмотреть условия зерновой сделки из-за атаки украинских беспилотников на полуостров. По его словам, если киевский режим и дальше продолжит атаковать регион, то зерновую сделку необходимо и вовсе расторгнуть. Он подчеркнул, что данная сделка предполагает возможность спокойного прохождения кораблей и гуманитарных миссий.