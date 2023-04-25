Слуцкий: Жириновский вписал свое имя в историю России золотыми буквами

Создатель и первый руководитель ЛДПР Владимир Жириновский вписал свое имя в историю России и Русского мира золотыми буквами. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер партии глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пр случаю дня рождения политика.

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Как писала «Парламентская газета», Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет из-за последствий перенесенного коронавируса. Сегодня ему могло исполниться 77 лет.

«Чуть больше года Владимира Вольфовича нет рядом с нами. Но память о нем как об Учителе, уникальном политике и государственном деятеле навсегда останется в сердцах наших однопартийцев, в сердцах русских людей. Свое имя Жириновский вписал в историю России и Русского мира золотыми буквами», — отметил Слуцкий, выступая у памятника политику.

По его словам, день рождения Владимира Жириновского останется праздником, поскольку он вписал свое имя в историю страны золотыми буквами. Слуцкий добавил, что его однопартийцы и сейчас «примеряют на себя как бы он поступил в той или иной ситуации».

«Все, что он вложил за 33 года в ЛДПР находит отражение в её деятельности. Сберегая партию, способствуя ее усилению, мы укрепляем и великую Россию, которой Владимир Вольфович отдал всего себя без остатка», — приводит словам политика Telegram-канале партии.

Кроме того, ко дню рождения Жириновского была издана новая книга политика, также пройдет демонстрация фильма «Я не легенда», сообщает РИА «Новости».