Медведев назвал сложным решение о проведении военной операции в Грузии в 2008 году

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о непростых решениях, которые ему приходилось принимать, будучи президентом России. Политик поделился воспоминаниями с участниками марафона "Знание".
По его словам, в целом "сложно отделять важные решения от менее важных".
"Очень важным было решение Совета безопасности, которое потом было поддержано Советом Федерации - о проведении нашей военной операции по принуждению Грузии к миру, так называемая Пятидневная война. Это, безусловно, было сложное для меня лично как президента в тот момент решение", - сказал Медведев.
По его словам, были и другие решения, например, по признанию Южной Осетии и Абхазии в качестве самостоятельных государств.
"Это тоже непростые решения, они требовали обсуждения, взвешивания за и против, они требовали максимального внимания", - отметил замглавы СБ.
Отдельно он упомянул решения, связанные с развитием оборонно-промышленного комплекса РФ, денежным довольствием военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. "Много чем занимались, надеюсь, что часть из тех решений, которые были приняты в тот период, в том числе в области оборонки, сейчас нам сослужила неплохую службу", - заключил политик.