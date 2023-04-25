Медведев назвал сложным решение о проведении военной операции в Грузии в 2008 году

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о непростых решениях, которые ему приходилось принимать, будучи президентом России. Политик поделился воспоминаниями с участниками марафона "Знание".

По его словам, в целом "сложно отделять важные решения от менее важных".

"Очень важным было решение Совета безопасности, которое потом было поддержано Советом Федерации - о проведении нашей военной операции по принуждению Грузии к миру, так называемая Пятидневная война. Это, безусловно, было сложное для меня лично как президента в тот момент решение", - сказал Медведев.

По его словам, были и другие решения, например, по признанию Южной Осетии и Абхазии в качестве самостоятельных государств.

"Это тоже непростые решения, они требовали обсуждения, взвешивания за и против, они требовали максимального внимания", - отметил замглавы СБ.