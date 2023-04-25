Отказ Японии и Евросоюза от полного запрета экспорта в Россию объяснили

«Америка экспортирует в Россию значительно меньше, чем Евросоюз и Япония, и мы отвечаем адекватными мерами, от этого страдают. Хотя бы взять рыбную промышленность, морепродукты, и проекты японцев на Сахалине — они от этого страдают. Американцы страдают в меньшей степени, им наплевать на своих стратегических партнеров, только их интересы превыше всего, поэтому в какой-то момент времени эти страны пытаются что-то ответить», — пояснил Чепа.