В Совфеде высказались о результатах выступления Лаврова в ООН

«То, что говорил Лавров, уже разошлось на цитаты, но я бы советовал воспринимать его выступление как цельный текст. Особенно тем, кто хочет разобраться в роли России и в наших задачах, — сказал Климов. — Это был манифест о новом месте России в обновленном мире. В мире мирового большинства, к которому относятся Россия, Китай, наши коллеги по БРИКС и другие».