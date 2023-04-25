Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе

«Ну вы уже мыслите как юрист, выражаетесь политкорректно, говорите, что это грабёж. Я использую термин немножко другого порядка — это беспредел. Но если говорить об этом чуть более подробно, да, безусловно, изъятие российских активов и у граждан, и у компаний является незаконным актом, по сути, хищением, под которое невозможно подвести никакую юридическую базу», — цитирует РИА Новости Медведева.