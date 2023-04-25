О ядерной угрозе и скрепах: главные заявления Медведева

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о новой мировой войне, ядерной угрозе и рассказал о несправедливости Запада. Главные заявления Медведева на марафоне «Знание» собрало ТАСС.

О ядерной угрозе

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Медведев считает, что угроза ядерной войны существует, и она намного страшнее изменения климата.

«Хватит страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то году или за такой-то период. <…> Вас правда волнует климат до такой степени? Это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в три тысячи килограмма на квадратный метр, с проникающей радиацией», - заявил замглавы Совбеза.

По его словам, перспектива стать жертвой такого взрыва существует и, более того, растет с каждым днем «по известным причинам».

О зеленой повестке

В связи с ядерной угрозой разговоры о зеленой повестке выглядят лукавством, заявил Медведев. Он назвал главной задачей современного мира сохранение человечества.

«С нашим миром, действительно, многое не так. Я сейчас не буду говорить про так называемые экзистенциальные вызовы, стоящие перед человечеством, например, в сфере экологии, о важности сохранения природы, редких животных, растений, окружающей среды. Это, действительно, очень важно, но давайте лучше поговорим о сохранении человечества», - подчеркнул Медведев.

О российской скрепе

Медведев навал ядерное оружие для России «той самой скрепой, которая собирает государство».

Он подчеркнул, что ядерное оружие необходимо, чтобы РФ продолжила существовать «в качестве самого большого государства на планете».

Также Медведев заявил, что в критической ситуации Россия может применить ядерное оружие первой.

«Вы сказали, что Россия никогда не применит первой ядерное оружие, но это не совсем так», - заявил он, комментируя слова одного из участников марафона.

РФ вправе применить ядерное оружие первой, если в ее отношении проявят агрессию, угрожающую существованию государства, подчеркнул Медведев.

О новой мировой войне

Медведев заявил, что за распадом империи всегда следуют войны, но после распада СССР войны удавалось избежать в течение почти 30 лет. По его мнению, сейчас мир находится на пороге новой глобальной войны.

«Мировой войны можно избежать, но делать не буду прогнозы, прогнозы - дело неблагодарное», - подчеркнул он.

О несправедливости Запада

Медведев заявил, что западные страны оказались во многом несправедливы к РФ и не готовы к равноправному партнерству.

Одним из свидетельств этого стали широкомасштабные санкции, которые на Россию «особо не действуют, фатального воздействия не оказали и не окажут».

Европа же, по словам Медведева, из-за санкций перезимовала с большим трудом, перейдя на дорогое топливо по политическим причинам.

По мнению Медведева, Западу не нравится новый миропорядок, основанный на партнерстве и взаимном уважении, но западным странам больше не удается диктовать человечеству свою волю, как это было полвека назад.

О «тихом разделе» Украины

Медведев назвал наиболее предпочтительным вариантом «тихий раздел» Украины Польшей и другими странами.

По его словам, Польша, Венгрия и Румыния уже давно мечтают забрать себе западные регионы Украины.