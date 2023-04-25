Медведев заявил о росте перспективы ядерной войны

Перспектива ядерной войны в мире не только сохраняется, но и растет. При этом современный мир находится на пороге новой глобальной войны, хотя она и не является неизбежной. Об этом во вторник на форуме «Знание» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.