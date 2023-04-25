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Медведев заявил о росте перспективы ядерной войны

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Перспектива ядерной войны в мире не только сохраняется, но и растет. При этом современный мир находится на пороге новой глобальной войны, хотя она и не является неизбежной. Об этом во вторник на форуме «Знание» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил о росте перспективы ядерной войны
© РИА Новости

Экс-глава Совбеза подчеркнул, что Запад оказался не готов к равноправному партнерству и был несправедлив по отношению к России.

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В этой связи он подчеркнул важность задачи сохранения человечества и назвал лукавством разговоры в этом контексте о зеленой повестке.

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