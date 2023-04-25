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Захарова: Москва ответит на невыдачу виз журналистам пула Лаврова

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В Москве не оставят без ответа отказ выдать американские визы журналистам пула Лаврова, эта тема будет поднята в ООН, заявила на канале «Соловьев Live» спикер МИД Мария Захарова.

Захарова прокомментировала невыдачу виз журналистам пула Лаврова
© ТАСС

По ее словам, вскоре будет еще один Совет Безопасности ООН и позднее планируется присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на площадке ООН. Тема невыдачи виз будет освещаться дополнительно, передает ТАСС.

Лавров выступил с первыми заявлениями на заседании Совбеза ООН

Также Захарова заверила, что такой недружественный шаг не останется без ответа Москвы.

«В отношении кого будет ответ, вы тоже прекрасно понимаете», – заключила она.

Ранее Москва пригрозила Вашингтону демаршем из-за невыдачи журналистам виз.

Напомним, Ларов в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.

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