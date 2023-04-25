МИД: Москва не стремится выяснять реакцию Запада на размещение ЯО в Белоруссии

Москва не стремится выяснять реакцию западных стран на планы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

По его словам, Москва будет совершать лишь те шаги, которые укрепят безопасность России, а в конкретном случае безопасность России и Белоруссии как Союзного государства, передает ТАСС.

При этом Ермаков отметил, что « свою негативную реакцию Запад может оставить при себе», Москву мнение западных стран интересует настолько же, насколько «участницы НАТО на протяжении десятилетий «интересовались» озабоченностями России».

Также специалист МИД подчеркнул необходимость помнить последовательность событий, в частности, кто именно «начал накалять обстановку в ядерной сфере», напомнив о порывах Варшавы развернуть оружие СШАна своей территории задолго до принятия Россией «вынужденных контрмер.

Также Ермаков заметил, что американское ядерное оружие в данный момент находится на шести военных объектах пяти стран евразийского континента, а Россия всего лишь «действует в рамках двух братских стран, объединенных в Союзное государство».

Ранее стало известно, что в Белоруссии начали готовить площадки для возможного размещения стратегического ЯО.