Росэнергоатом: с Гросси стало проще вести диалог по безопасности ЗАЭС

Диалог с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси по Запорожской АЭС (ЗАЭС) стало проще вести после его второго визита. Как сообщил в интервью ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, это произошло в том числе благодаря постоянному присутствию инспекторов агентства на станции.

"Если в первый раз Гросси был в ознакомительной поездке и многого не понимал до конца, то сейчас он полностью и глубоко в теме, в том числе и благодаря тем инспекторам, которые находятся на ЗАЭС на постоянной основе", - сказал Карчаа.

Видео дня

При этом он отметил, что в этом вопросе Гросси "ходит, как по канату, находится на грани между достижимым и возможным".

"Он за ядерную безопасность. Это однозначно. В моем представлении он искренен, соглашаясь с нами в том, что по атомной станции нельзя стрелять никогда, ничем и ни под какими предлогами. В этом смысле он за нас", - добавил эксперт.

Карчаа подчеркнул, что основным итогом второго визита Гросси на ЗАЭС стало утверждение о недопустимости ударов по станции и отказ от идеи демилитаризации ее территории.

"До недавнего времени Гросси увязывал обеспечение безопасности Запорожской АЭС с так называемой демилитаризацией как станции, так и примыкающих к ней близлежащих территорий, но он заблуждался. И это заблуждение во многом было навязано ему украинским режимом и наиболее активно поддерживающими его США, Великобританией и рядом других государств, представляющих наиболее агрессивное крыло коллективного Запада. Это те силы, которые под прикрытием фактора Запорожской АЭС, нечистоплотно манипулируя ядерной безопасностью, стремились решить ряд военно-тактических задач", - пояснил эксперт.