Росэнергоатом: с Гросси стало проще вести диалог по безопасности ЗАЭС

В Росэнергоатоме заявили, что с Гросси стало проще вести диалог по безопасности ЗАЭС
Диалог с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси по Запорожской АЭС (ЗАЭС) стало проще вести после его второго визита. Как сообщил в интервью ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, это произошло в том числе благодаря постоянному присутствию инспекторов агентства на станции.
"Если в первый раз Гросси был в ознакомительной поездке и многого не понимал до конца, то сейчас он полностью и глубоко в теме, в том числе и благодаря тем инспекторам, которые находятся на ЗАЭС на постоянной основе", - сказал Карчаа.
При этом он отметил, что в этом вопросе Гросси "ходит, как по канату, находится на грани между достижимым и возможным".
"Он за ядерную безопасность. Это однозначно. В моем представлении он искренен, соглашаясь с нами в том, что по атомной станции нельзя стрелять никогда, ничем и ни под какими предлогами. В этом смысле он за нас", - добавил эксперт.
Карчаа подчеркнул, что основным итогом второго визита Гросси на ЗАЭС стало утверждение о недопустимости ударов по станции и отказ от идеи демилитаризации ее территории.
"До недавнего времени Гросси увязывал обеспечение безопасности Запорожской АЭС с так называемой демилитаризацией как станции, так и примыкающих к ней близлежащих территорий, но он заблуждался. И это заблуждение во многом было навязано ему украинским режимом и наиболее активно поддерживающими его США, Великобританией и рядом других государств, представляющих наиболее агрессивное крыло коллективного Запада. Это те силы, которые под прикрытием фактора Запорожской АЭС, нечистоплотно манипулируя ядерной безопасностью, стремились решить ряд военно-тактических задач", - пояснил эксперт.
Гросси дважды приезжал на Запорожскую АЭС за последний год. Первый его визит состоялся 1 сентября 2022 года. Тогда по итогам поездки было учреждено постоянное присутствие инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС. 29 марта Гросси второй раз посетил станцию и осмотрел ее территорию. Ему показали объекты, получившие повреждения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, он увидел место разрыва одной из ракет, которая попала между баками с охлаждающей жидкостью на четвертом энергоблоке. Гросси тогда заявил о необходимости дополнительных мер защиты станции.