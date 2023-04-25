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Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о состоянии зерновой сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался отвечать на вопрос, мертва ли зерновая сделка. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров отказался говорить о зерновой сделке и похвалил платье журналистки
© ТАСС

После завершения первой части заседания Совета Безопасности ООН, который Лавров провел в качестве председателя, он встретился с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем.

Журналистка Reuters спросила министра о состоянии зерновой сделки. Лавров остановился перед ней и в ответ на вопрос похвалил ее наряд.

«Хорошее платье», — заметил он.

Другой журналист выкрикнул вопрос о корреспонденте Эване Гершковиче, которого обвиняют в России в шпионаже. На него Лавров вовсе не отреагировал.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность продолжения зерновой сделки после 18 мая. Он исключил такое развитие событий без соблюдения условий договоренности.

При этом Гутерриш во время выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН призвал исполнять российскую часть зерновой сделки.

«...Такое сотрудничество необходимо для обеспечения большей безопасности и процветания для всех», — подчеркнул он.

Лавров оценил инициативу по переносу штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

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