Раскрыты темы переговоров Лаврова и Гутерриша

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

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Министерство раскрыло темы переговоров Лаврова и Гутерриша и сообщило, что они обсудили ситуацию на Украине, положение на Ближнем Востоке и зерновую сделку.

«Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и всемирной Организации... В фокусе дискуссии находилась ситуация на Украине и вокруг нее. Министр в подробном ключе вновь изложил первопричины текущего кризиса, ход и цели специальной военной операции, направленной на устранение угроз национальной безопасности России», — подчеркивается в публикации.

Ранее сообщалось, что Гутерриш передал Лаврову письмо для российского президента Владимира Путина по зерновой сделке. Гутерриш во время выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН призвал исполнять российскую часть зерновой сделки.

«...Такое сотрудничество необходимо для обеспечения большей безопасности и процветания для всех», — подчеркнул он.