$81.27-0.2189.46+0.11
59 минут назад

Раскрыты темы переговоров Лаврова и Гутерриша

Lenta.ru

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

Раскрыты темы переговоров Лаврова и Гутерриша
Фото: ReutersReuters

Министерство раскрыло темы переговоров Лаврова и Гутерриша и сообщило, что они обсудили ситуацию на Украине, положение на Ближнем Востоке и зерновую сделку.

«Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и всемирной Организации... В фокусе дискуссии находилась ситуация на Украине и вокруг нее. Министр в подробном ключе вновь изложил первопричины текущего кризиса, ход и цели специальной военной операции, направленной на устранение угроз национальной безопасности России», — подчеркивается в публикации.

Ранее сообщалось, что Гутерриш передал Лаврову письмо для российского президента Владимира Путина по зерновой сделке. Гутерриш во время выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН призвал исполнять российскую часть зерновой сделки.

«...Такое сотрудничество необходимо для обеспечения большей безопасности и процветания для всех», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность продолжения зерновой сделки. Он исключил такое развитие событий без соблюдения условий договоренности.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий