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7 минут назад

В Госдуме предложили россиянам самим защищать границы

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Россиянам, которые добровольно вступили в состав народной дружины, можно поручить охранять государственные границы. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы Андрей Картаполов, его цитирует URA.ru.

В Госдуме предложили россиянам самим защищать границы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ», — заявил парламентарий.

По его словам, практика защиты границ местными жителями на добровольной основе существует в Европе. Сначала важно принять соответствующее решение, затем будут обсуждаться условия, необходимые для этого, заявил Картаполов. Он подчеркнул, что власти доверяют жителям в вопросе ответственности за безопасность приграничных территорий.

В граничащих с Украиной российских регионах после начала спецоперации начали на добровольной основе создавать народные дружины для защиты территорий от возможного вторжения. В Курской области дружину «Патриот» возглавил губернатор региона Роман Старовойт. В свою очередь, в Белгородской области начали формировать отряды самообороны.

Политика,Мигранты,Андрей Картаполов,Роман Старовойт,Госдума,
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