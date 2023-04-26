В Госдуме предложили россиянам самим защищать границы

Россиянам, которые добровольно вступили в состав народной дружины, можно поручить охранять государственные границы. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы Андрей Картаполов, его цитирует URA.ru.

«К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ», — заявил парламентарий.

По его словам, практика защиты границ местными жителями на добровольной основе существует в Европе. Сначала важно принять соответствующее решение, затем будут обсуждаться условия, необходимые для этого, заявил Картаполов. Он подчеркнул, что власти доверяют жителям в вопросе ответственности за безопасность приграничных территорий.