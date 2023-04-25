В МИД РФ предупредили о росте рисков прямого военного столкновения с США

Риск прямого военного конфликта США и России с каждым днем растет. Такое заявление сделал директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков, передает ТАСС.

Он рассказал, что если Вашингтон продолжит вести свою политику по нынешнему курсу, а именно направлять все свои усилия на противостояние с Россией, постоянно повышая ставки на грани к развязыванию войны, то судьба Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может оказаться «предрешенной».

Ермаков подчеркнул, что в случае, если события примут наихудший оборот, и Вашингтон с Москвой дойдут до военного столкновения, беспокоиться о спасении ДСНВ не придется. Под угрозой окажется судьба всего мира, отметил он.

По его словам, вероятность такого сценария доказывает, что самая острая угроза на сегодняшний день связана с опасностью ядерной эскалации в результате военного конфликта двух ядерных держав. Динамика стимулов для первого массированного удара, сдерживать которые и призваны такие соглашения, как ДСНВ, несут в себе куда меньшую опасность.