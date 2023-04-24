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РФ проведет демарш в отношении США из-за невыданных журналистам виз

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Россия устроит демарш в отношении США, выразит протест из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк, заявил журналистам в понедельник замглавы министерстваа Сергей Рябков.

РФ устроит демарш в отношении США из-за невыданных журналистам виз
© РИА Новости

"Уровень демарша сейчас я не могу вам обозначить, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве. Наша делегация здесь находится. Но конечно же, мы демарш проведем и соответствующий протест выразим, и неприятие происходящего", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли МИД вызывать посла США в связи с невыдачей виз.

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