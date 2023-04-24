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Сенатор Нарусова высказалась о покинувших Россию артистах

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Член Совета Федерации и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова в интервью Россию артистах.

Сенатор Нарусова высказалась о покинувших Россию артистах
© ТАСС

«Жить с ощущением изгнания, причем как бы добровольного, это очень тяжело. Жить с ощущением того, что ты ничего не можешь сделать оттуда — я это пережила», — рассказала сенатор.

Нарусова добавила, что не планирует покидать Россию. Она также заявила, что к уехавшим знаменитостям нельзя применять жесткие санкции и судить их за это.

Сенатор подчеркнула, что эмиграция не является предательством страны с юридической и правовой точки зрения, напомнив, что закон четко определяет, что такое предательство родины.

Нарусова стала единственным сенатором, голосовавшим против закона об электронных повестках

В феврале Нарусова призвала разобраться с запретами артистов после слов президента России Владимира Путина о том, что власти не будут «заниматься охотой на ведьм» и «сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону».

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